اكتشاف كاميرات خفية في شقق تؤجرها شركة "آير بي أن بي" الأمريكية

أثار اكتشاف كاميرات خفية في الغرف التي تشرف على تأجيرها شركة "آير بي أن بي" (Airbnb) الأمريكية هلع عديد الزبائن، من مسألة إخضاعهم للمراقبة المستمرة.

فقد تم العثور على كاميرات مراقبة في أجهزة مزيفة لاستشعار الحرائق فوق أسرة نوم، وفي حالة أخرى عثر على كاميرا على شكل شاحن هاتف في بيت استحمام، وفي نيوزيلندا عثر على كاميرا خفية في مصباح كهربائي.

وبحسب "أن بي سي نيوز" فإنه تم التحري بشأن قائمة بيانات شركة "آير بي أن بي" في سان فرنسيسكو، وتم الكشف عن كاميرات خفية في أقل من 1% من الغرف.

من جانبه قال المتحدث باسم "آير بي أن بي" شارلي أوربنسك، إن عدد زبائن الشركة تجاوز 400 مليون شخص وإن الحوادث السلبية نادرة على حد قوله، موضحا أن أمن وخصوصية الزبائن هي أولوية الشركة.

وأثار الحديث عن أجهزة الكاميرات الخفية قلقا واسعا لدى كثيرين، ما دفع بهم إلى حث زبائن "آير بي أن بي" وغيرهم على اقتناء أجهزة كشف كاميرات خفية، وتدوالوا مثل هذه الرسائل على موقع تويتر على الانترنت.

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