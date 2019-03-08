شاهد: مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا، قالت إنه يظهر إحدى مقاتلاتها من نوع سو-27 تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق منطقة البلطيق.

وقالت مصلحة الإعلام التابعة لوزارة الدفاع الروسية إن المقاتلة الروسية اندفعت نحو الطائرة الأمريكية لمرافقتها، بعد أن حددت هوية الطائرة وهي من نوع آر سي-135 وهي متجهة نحو الحدود الروسية.

ولم يعرف تاريخ وقوع هذه الحادثة. وكانت الولايات المتحدة تنتقد سلوك الطيارين الروس، محذرة من أن مرافقة المقاتلات الروسية لطائراتهم الحربية يمكن أن يكون خطيرا، وهو ما تنفيه روسيا.

وتقول روسيا إن الولايات المتحدة وحلفاءها في منظمة حلف شمال الأطلسي كثفوا من عدد مهامهم الاستخباراتية، على طول الحدود الروسية خلال السنوات الأخيرة، واصفة ذلك بالتحالف الذي يهدد أمن روسيا.

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