الدفاع الجوي السعودي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة جنوب البلاد

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت طائرة مسيرة يوم الجمعة واتهم المقاتلين الحوثيين بإطلاقها واستهداف المدنيين.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن بعض المدنيين أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة تساقط حطام الطائرة المسيرة.

وقالت قناة العربية إن الطائرة كانت تتجه صوب مناطق سكنية في أبها على بعد نحو 230 كيلومترا شمالي الحدود مع اليمن.

وقال المالكي إن فحص الحطام أظهر أن الطائرة "بخصائص ومواصفات إيرانية".

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ويتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة التي تشمل طائرات مسيرة وصواريخ. وتنفي إيران والحوثيون هذا الاتهام.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ باتجاه السعودية خلال النزاع المستمر منذ أربعة أعوام والذي ينظر له على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وأسقط الجيش السعودي معظم الصواريخ.