"باربي" ملهمة ملايين الفتيات عبر الأجيال تحتفل بعيدها الستين

تحتفل غداً في التاسع من آذار/ مارس باربرا ميليسنت روبرتس، إحدى أشهر نساء العالم، بعيدها الستين، قد لا يعني لك الاسم شيئاً للوهلة الأولى، ولكن عندما تعرف أنه الاسم الكامل لـ"باربي"، سيفجر هذا فيض من الذكريات لديك على الأغلب.

دمية الأزياء الأكثر شعبية التي تم إنتاجها على الإطلاق، وألهمت ملايين الفتيات حول العالم، تحتفل بعيد ميلادها الستين بإصدارات خاصة.

تقول ليزا ماك نايت المديرة العامة ونائبة رئيس لتسويق لدى باربي: "لقد صمدت باربي أمام ختبار الزمن لأنها خالدة، لطالما ارتبطت بالثقافة، إنها تعكس ما تراه الفتيات حولهن، إنها نموذج يحتذى به، وهي مصدر للإلهام."

وظهرت الدمية فائقة الجمال والأناقة لأول مرة في معرض نيويورك للألعاب في عام 1959، ولديها من حينها نحو 200 مهنة بما في ذلك مهندسة روبوتات وصحافية ورائدة أعمال ورائدة فضاء، وفي الواقع سافرت باربي إلى الفضاء في عام 1965، أي قبل أربع سنوات من سير الإنسان على القمر!

وعاشت باربي أيضاً مغامرات في السياسة، حيث ترشحت للرئاسة ست مرات منذ عام 1992 وكانت الأولى لتصل كمرشحة لصناديق الاقتراع قبل أي مرشحة امرأة على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية، ومع ذلك، لم تفز أبداً بالانتخابات!

يحاول صناع الدمية التي سميت باربرا على اسم ابنة مبتكرتها روث هاندلر، تنويع خط الإنتاج يوماً بعد يوم وباستمرار ليعكس العالم الحقيقي الذي يحيط بالأطفال الذين يلعبون بها.

وبحسب كيم كولمون، نائب رئيس قسم التصميم في شركة باربي: "منذ إطلاقه عام 2015، حاولنا في هذا الخط الذي نقدمه كالأكثر تنوعًا عرقيًا على الإطلاق، إدخال أنواع وأشكال جسد متنوعة، فلدينا العديد من ألوان البشرة وألوان العيون ونوعية الشعر، ونحن على مسار تطور مستمر، لدينا العديد من المفاهيم المختلفة لما يمكن أن تبدو عليه باربي مما يسمح لنا بتوسيع تمثيلنا لما هو جميل."

تعقد باربي فعاليات في جميع أنحاء العالم لتكريم ذكرى ميلادها الستين، وسوف تضيء مبانٍ مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك، وطوكيو سكاي تري، وشاطئ بوندي في سيدني باللون الوردي المميز لباربي.

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