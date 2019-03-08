أمريكي فقير كاد أن يضيع جائزة يانصيب بملايين الدولارات

كاد رجلٌ عاطلٌ عن العمل أن يفقدَ مكسباً بقيمة 273 مليون دولار قيمة الجائزة التي حصّلها له حظُه من يانصيب "ميغا مليونز" الأمريكية، ذلك أن اشترى تذكرة لكنّه نسيها داخل المتجر وغادر.

لكنّ الحظّ حينما يطرقُ بابَ أحد ما، فإنه لا يغادر المكان قبل أن يسلّمَ "المحظوظَ" ما يحمله له من هدايا وفرّح وسعادة، هكذا كان الحال مع مايكل ويرسكي البالغ من العمر 54 عاماً، فهو بعد أن اشترى تذكرتين يانصيب "ميغا مليونز" نسيهما على الطاولة وغادر المتجر الكائن في مقاطعة وارين الريفية بولاية نيوجرسي الأمريكية.

ويقول ويرسكي في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس: بعد أن اشتريت التذكرتين وضعتهما جانباً على الطاولة، وفتحت هاتفي المحمول وعالجته باهتمام جعلني أسهو وأخرج تاركاً التذكرتين على المنضدة.

لكنّ وعلى الرغم من أن الجائزة الكبرى تبلغ 273 مليون دولار، وفقا لنيوجيرسي اليانصيب، إلا أن ويرسكي سيتسلّم مبلغ 162.5 مليون دولار قبل اقتطاع الضرائب الحكومية والفدرالية.

وتحدّث ويرسكي في المؤتمر الصحفي وباسهاب عن الشعور بالسعادة الذي باغته بعد سنوات طوال قضايا في العوز والحرمان، فيما كان همّه الدائم هو إيجاد عمل يتحصّل من خلاله على قوت يومه.

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