"صراخ في صمت" عنوان تجمع تركي ينادي بتحرير المعتقلات السوريات

تجمع أكثر من ثمانية آلاف ناشطة في إسطنبول مطالبات بإطلاق سراح المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري. وكتفت النساء أيديهن ورفعنهن، تعبيرا عن احتجاجهن تحت عنوان: "صراخ في صمت".

ونظم التجمع الحاشد في إطار حملة للمساعدات الإنسانية، لزيادة الوعي بمحنة النساء السوريات في سجون النظام. وهناك بحسب المنظمين أكثر من 13 ألف وخمسمائة امراة مسجونة في السجون السورية، منذ بدأ النزاع قبل نحو 8 سنوات، وما تزال أكثر من 7 آلاف امرأة منهن تتعرضن للتعذيب والاغتصاب والمعاملة السيئة.

وتنكر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اعتمادها التعذيب الممنهج بحق المعتقلات، كما تنكر جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات السورية وقوات الامن المدعومة من الحكومة.

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