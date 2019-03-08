شاهد: سيارة بوتين "الخارقة" للبيع

شهدت النسخة التاسعة والثمانين لمعرض جنيف للسيارات مشاركة شركة "أوروس" الروسية لصناعة السيارات، وهي الشركة المفضلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شركة "أوروس" عرضت أحدث إنجازاتها في مجال سيارات الليموزين، والمتمثلة في سيارات سينات ليموزين وسيدان.

وبدا ظاهرا أن تصميم السيارتين الروسيتين مستوحى من تصميم شركة رولز رويس حيث تتميز سينات ليموزين المدرعة بقاعدة وعجلات ضخمة ويصل طولها إلى 6630 مليمترا. أما سينات سيدان فأصغر، إذ يصل طولها إلى 5630 مليمترا. السيارتان على قدر كبير من الفخامة، فالمقاعد تمّ تصميمها من الجلد الفاخر. وتتمتع السيارتان بتقنيات متطورة، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية واسعة وشاشتين خلفيتين للترفيه. وتستمد السيارتان القوة من مولد طاقة هجين.

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وتتوفر سيارة سينات المدرعة على نظام سلامة واسع على غرار أنظمة مساعدة السائق مثل مكبح الطوارئ التلقائي ونظام تفادي الارتطام من خلال تقنية التعرف على المشاة والتحذير من النقطة العمياء والتعرف على علامات الطريق.

وأشارت شركة "أوروس" إلى أنّ عمليات الإنتاج ستكون محدودة وإلى أنّ السيارة المدرعة ستطرح للبيع في أوروبا نهاية عام 2020، وسيصل سعرها إلى 150 ألف يورو.