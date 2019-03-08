شاهد: مضمون أول رسالة لملكة بريطانيا على انستغرام

نشرت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية أول رسالة بريدية لها على صفحة انستغرام للعائلة الملكية، وذلك احتفالا بزيارتها لمتحف العلوم في لندن، بحسب تغريدة للعائلة الملكية على حسابها في موقع تويتر.

وقد نشرت الملكة البالغة من العمر 92 سنة الرسالة، وهي من الأرشيف الملكي كتبها رائد الحاسوب القابل للبرمجة تشارلز بابيج خلال القرن التاسع عشر، إلى جد جدها الأمير ألبرت.

وبعيد وقت قصير من نشر الرسالة، تلقت الملكة أكثر من 34 ألف إعجاب، وأثارت أكثر من 600 تعليق.

وجاء في نص رسالتها: "يبدو أنه من المناسب بالنسبة إلي أن أنشر هذه الرسالة على انستغرام، في متحف العلوم الذي حفظ لوقت طويل التكنولوجيا والابتكارات وألهم الجيل المقبل من المخترعين". وكانت الملكة زارت المتحف إعلانا للعرض الصيفي الجديد.

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