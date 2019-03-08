شاهد: اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

يصعب أن يُخطأ العلماءُ والباحثون في تشخيص هوية الحيتان القاتلة، وخاصة إن كانوا على مسافة قريبة منها، لكن العلماء يقولون إن نوعاً غريباً من الأوركا تجوب المحيطات الجنوبية، ويبدو أنها تختلف عن الحيتان القاتلة المعروفة، حتى أنها قد تكون نوعاً جديداً من الحيتان لم يتم اكتشافه من قبل.

والحوت القاتل أو الأوركا، هو حيوان ثدي مائي، ويعدّ أكبر الأنواع حجماً في عائلة الدلافين، لون ظهرها أسود فيما الأجزاء السفلية منها لونه أبيض بما فيها البطن والجوانب، وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات تبدو غير عدوانية، غير أنها لا تلبث أن تصبح مفترسة وقاتلة في حال شعورها بالخطر.

وينتظر العلماء نتائج الاختبار من عينة الأنسجة التي حصلوا عليها، والتي يمكن أن تعطيهم رمز الحمض النووي لإثبات أن النوع الجديد هو نوع مختلف عن الأوركا المعروفة.

وحتى قبل صدور نتائج الاختبار، تكاد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تحسم أمرها وتعلن عن اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة، لكن العلماء والخبراء أكدوا على ضرورة انتظار نتائج التحليلات قبل الإعلان عن اكتشاف هذا الحيوان الذي يعتزمون تسميته بالحوت القاتل "دي" أو "غواصة القارة القطبية الجنوبية".

وقال خبير البيئة في المحيطات والغلاف الجوي روبرت بيتمان إن تلك الحيتان مختلفة لدرجة أنها قد لا تستطيع التزاوج مع الحيتان القاتلة الأخرى ومن المرجح أن يكونوا نوعًا جديدًا من الحيتان.

ورجّح بيتمان أن هذه الحيتان تأكل الأسماك، وليس الثدييات البحرية، مثل الحيتان القاتلة الأخرى.

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