ارتفاع معدل الجرائم يدفع سلسلة متاجر بريطانية لوقف بيع سكاكين المطبخ

قالت سلسلة متاجر (أسدا) البريطانية المملوكة لشركة وول مارت إنها ستسحب كل سكاكين المطبخ التي تباع منفردة من العرض من كل متاجرها بنهاية أبريل نيسان.

ويشهد معدل ارتكاب الجرائم بالأسلحة البيضاء في بريطانيا ارتفاعا حادا كما وقعت موجة من عمليات الطعن القاتلة في الآونة الأخيرة كثير منها نفذها مراهقون.

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا للوزراء وقادة المجتمع لمناقشة سبل مواجهة المشكلة.

وقال نيك جونز نائب رئيس (أسدا) في بيان "نعلم أن السكاكين المنفردة هي المنتج الأكثر شيوعا في السرقات ولهذا قررنا سحب هذا المنتج من العرض من متاجرنا".

ويمنع القانون البريطاني بيع السكاكين لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

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