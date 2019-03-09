زوجات داعش: شجار وشتائم واعتداء "الأجنبيات" على "المحليات"

شاهد صحفيون من رويترز زاروا مخيما للنازحين في شمال شرق سوريا أجنبيات من أتباع تنظيم الدولة الإسلامية وهن يحاولن الاعتداء على أخريات يعتبرهن من "الكفار" في محاولة لفرض آرائهن المتطرفة عليهن رغم مواجهة التنظيم هزيمة وشيكة على الأرض.

وقالت سورية في مخيم الهول الذي نقل إليه نساء وأطفال من آخر جيب للدولة الإسلامية في شرق سوريا "يصرخن علينا بأننا كافرات لأننا لا نغطي وجوهنا... حاولن ضربنا".

والباغوز آخر منطقة مأهولة بالسكان يسيطر عليها التنظيم المتشدد بعد أن أدت هجمات في السنوات الماضية إلى تقليص أراضي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في سوريا والعراق.

لكن الهزيمة الوشيكة للتنظيم أدت إلى مواجهة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لمشكلة تتعلق بمصير الأعداد المتزايدة من الناس الذين يخرجون من الجيب ومنهم كثيرون من أتباع الدولة الإسلامية.

وتم إرسال معظمهم إلى مخيم الهول المكتظ بالفعل بنازحين ولاجئين سوريين وعراقيين. ويقول مسؤولو المخيم إن ليس لديهم ما يكفي من الخيام أو الطعام أو الدواء. ويحذر موظفو إغاثة من انتشار الأمراض كما توفي عشرات الأطفال في الطريق إلى هناك.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن 62 ألف شخص على الأقل تدفقوا على المخيم حتى الآن وهو ما يفوق بكثير طاقته الاستيعابية. وأكثر من 90 بالمئة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال.

وطوقت السلطات السورية الكردية التي تسيطر على المخيم الأجنبيات. وتجمعت النساء المنقبات في ملابس سوداء يوم الجمعة خلف سياج أغلقت بوابته.

وقال مسؤول أمني في المخيم "الأجنبيات يلقين الحجارة. ويسبون السوريات أو العراقيات ومسؤولي المخيم. حتى الأطفال يوجهون التهديدات".

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض نساء داعش برشق صحافيين تواجدوا في محيط المخيم، أو قصدوا قوافل الخارجين بعبوات المياه.

بحاجة للمساعدة

أطلق حراس النار في الهواء لتفريق بضع مشاجرات واستخدموا صاعقا كهربائيا في إحدى المرات للسيطرة على أجنبية معتقلة وفقا لما روته سورية في المخيم.

وأبدت بعض النساء اللائي خرجن من الباغوز في الأسابيع الأخيرة تعاطفا قويا مع تنظيم الدولة الإسلامية.

كما استسلم المئات من المتشددين لكن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تعتقد أن الأكثر تشددا مازالوا داخل الجيب يستعدون لخوض معركة حتى الموت.

وقبل شن الهجوم الأخير على الباغوز قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تحتجز نحو 800 من مسلحي الدولة الإسلامية وألفين من زوجاتهم وأطفالهم. وعلى الرغم من عدم إعلانها أحدث الأرقام إلا أن الأعداد تزايدت بشدة مما أثار مطالب جديدة للحصول على مساعدات.

وقال مازن شيخي وهو مسؤول في المخيم "الوضع بالمخيم كتير مأساوي لأن أعداد النازحين واللاجئين صارت عم تزداد بكثرة... عم بنحاول انه نغطي احتياجات الناس بأكبر قدر ممكن بس بدنا مساعدات كمان لإن احنا لحالنا ما نقدر نقوم بها الواجب وها العبء اللي علينا".

وأضاف أنه لدى وصول أطفال صغار بمفردهم يقوم المسؤولون بتسليمهم لمنظمات إغاثة أو يحاولون العثور على بالغين لرعايتهم في المخيم في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن كل الخيام حتى الكبيرة منها امتلأت مما أجبر البعض على النوم في العراء.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن 100 شخص على الأقل توفوا أغلبهم من الأطفال وهم في طريقهم للمخيم أو بعد فترة وجيزة من الوصول إليه وحذرت من أن المخيم وصل لنقطة الانهيار.

مناوشات في المخيم

يعكس التوتر في الهول خلافا موجودا منذ سنوات بين المتشددين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام للدولة الإسلامية الذين يطلق عليهم "المهاجرين" والمحليين الذين انضموا للتنظيم أو عاشوا تحت حكمه.

وقالت امرأة من تركستان تبلغ من العمر 30 عاما "واجهنا مشكلات مع بعض الناس" وأضافت أن عائلتها بأكملها جاءت معها إلى سوريا للفرار من القمع في بلادهم وتابعت قائلة "أردنا أن نعيش في ظل دولة الخلافة" وجاءت والدتها ووالدها وإخوتها إلى سوريا معها.

وقال شيخي "المهاجرات حطينهم لقسم بحالهم لنتفادى أي مشاكل يعملوها مع النازحين واللاجئين أما مشاكل بين بعض فيه كتير مناوشات بيناتهن عم يسببوا ازعاجات لبعض".

ويشير الولاء القوي لدى أتباع الدولة الإسلامية للتنظيم إلى أن خطره سيستمر حتى بعد السيطرة على الباغوز. ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يظل المتشددون يمثلون تهديدا بسيطرتهم على مناطق نائية وشن هجمات على غرار حرب العصابات.

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