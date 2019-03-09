دعوات لمظاهرات ضخمة في فنزويلا الغارقة في الظلام

دعا كل من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو أنصارهما للتظاهر في شوارع العاصمة كاركاس ومدن اخرى بالبلاد.

وتغرق العديد من المدن الفنزويلية في الظلام منذ ليل الخميس ما يجعل هذا الانقطاع في التيار الكهربائي أحد أطول الانقطاعات في تاريخ البلاد.

وأجبر انقطاع الكهرباء السلطات على غلق المدارس والمكاتب الحكومية.

ودعا زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة وأعترفت به العديد من الدول الغربية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الفنزويليين للنزول إلى الشارع ضد ما وصفه بالنظام العاجز والمغتصب الذي أغرق البلاد في الظلام.

في المقابل حث الرئيس الفنزويلي مؤيديه للخروج في مسيرات ضد الأمبريالية.

وأشارت تقارير إلى عودة الكهرباء تدريجيا في 10 مناطق من العاصمة الفنزويلية كاراكاس وكذلك اجزاء من ولاية ميراندا وفارغاس. لكن ذلك لم يدم إلا لوقت قصير.

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وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال وزير الاتصالات خورخي رودريغيز إن فنزويلا تعرضت لـ "تخريب فني وسبراني" في محطة سد غوري الكهرومائية المركزية بالبلاد، والتي توفر 65 في المائة من احتياجات فنزويلا من الطاقة الكهرومائية، وهو ما أثر تقريبا على جميع أنحاء البلاد حتى الخامسة عصرا.

وإضافة إلى أزمتها الاقتصادية منذ تهاوي أسعار النفط، تشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، وسارعت الولايات المتحدة وحوالي 50 دولة بالاعتراف به رئيسا انتقاليا، فيما أيدت روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.