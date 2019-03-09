شاهد: سجناء روس يحشدون قوتهم في مهرجان تقليدي

احتفل سجناء روس بمهرجان "ماسلينيتسا" (أو الوليمة) الذي يحتفل به بحسب التقاليد ابتهاجا بقدوم الربيع في روسيا. وشارك السجناء من ستة سجون في عدد من المنافسات التي لم تخل من المرح، وخاضوا الألعاب في منطقة ياروسلافل على بعد 300 كلم شمالي موسكو. وكان مهرجان "الوليمة" في الأصل وثنيا، ولكنه اندمج في التقاليد المسيحية الروسية الأرثودوكسية. وكانت السلطات الروسية اعتقلت ستة حراس سجون سنة 2018 في ياروسلافل، بعد أن راج فيديو على الانترنت يظهر تعذيب 10 حراس على الأقل بأحد السجناء، ما أثار غضب نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين. وأفضت التحقيقات إلى أن الحراس اعتقلوا لانتهاكهم السلطة باستعمال العنف.