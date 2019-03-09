شاهد: بولندا ترقص احتفالا باليوم العالمي للمرأة

تحت شعار "ضد الكراهية"، احتفل مئات البولنديين في العاصمة وارسو باليوم العالمي للمرأة حيث رقصوا على وقع الأغاني والموسيقى الإلكترونية الصاخبة التي اختارت أنغامها "دي جي" ويكا، التي تبلغ من العمر 80 عاما.

وحمل المشاركون من مختلف الفئات العمرية مظلات قوس قزح وأزهار وقلوب ورقية ورايات كتب عليها "إنه وقت الحب" ونظمت هذه الاحتفالات من قبل حركة "اضراب النساء"، وهي جمعية نسوية قامت بالتعبئة للاحتجاجات ضد تشديد قانون الإجهاض الذي اقترحه حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ.