شاهد: معرض شهير للكلاب في برمنغهام بمشاركة 220 فصيلة من 44 دولة

افتتح معرض الكلاب الشهير كرفتس منافساته على مدى أربعة أيام في برمنغهام يوم الجمعة الثامن من آذار/ مارس، مع حضور كلاب من جميع الفصائل والأحجام والأشكال.

ويشارك حوالي 27 ألف كلب في النسخة 128 من هذا الحدث في حلبة NEC Arena في برمنغهام ، بحسب المنظمين.

وتضم المسابقة ثلاث سلالات جديدة تتنافس للمرة الأولى، في حين تتنافس 220 سلالة مختلفة للحصول على فرصة للفوز بجائزة "الأفضل في المعرض"، مع حضور كلاب من 44 دولة مختلفة لحضور الحدث الدولي.

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