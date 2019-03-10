مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في كولومبيا

أعلنت وكالة الطيران المدني في كولومبيا ان 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل غوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد.

وأضافت الوكالة في بيان لها أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع في بلدة سان كارلوس دي غوارو في إقليم ميتا يوم أمس السبت 9 آذار/مارس، بعد أن أرسلت الطائرة إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي، أي 15:40 بتوقيت غرينتش.

وقالت شركة طيران ليزر أيريو التي تملك الطائرة إنه لا يوجد لديها تعليق.

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