شاهد: محتجون ضد تغير المناخ يسكبون دما مصطنعا وسط لندن

دعا مئات المحتجين وسط لندن إلى العمل ضد ظاهرة تغير المناخ، وسكبوا أكثر من 200 لتر من الدم المصطنع أمام بوابات مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. ونظمت مجموعة "أكس آر" المسيرة، وهي حركة اجتماعية دولية، تهدف عبر نشاطها السلمي إلى الحد من الاحتباس الحراري وتقليل مخاطر انقراض العنصر البشري، وتسعى المجموعة إلى دفع الحكومة البريطانية أن تتخذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالمخاطر المهددة للبيئة. وكانت بريطانيا قالت خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي إنها ترغب في استضافة محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ في 2020.