شاهد: لحظات الرعب والدمار على متن رحلة للخطوط الجوية التركية بسبب إضطرابات جوية

أظهرت لقطات مصورة التقطها أحد الركاب الذين كانوا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية كانت في طريقها إلى نيويورك حالة الذعر التي عاشها الركاب بسبب اضطرابات شديدة في الجو مع اقترابها من مطار جون إف. كنيدي يوم أمس السبت 9 آذار/مارس.

وأعلن مسؤولون ان نحو 29 راكبا على متن طائرة أصيبوا نتيجة الاضطرابات ومن بينهم عشرة على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

هذا وقالت إدارة الإطفاء في المدينة في بادئ الأمر على تويتر إنها عالجت 32 راكبا في المطار من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29.

وقال ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة مرافئ نيويورك ونيوجيرزي المشغلة للمطار إن الإصابات أغلبها طفيفة بين ركاب رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 001 التي كانت قادمة من اسطنبول، مضيفا "أغلب الإصابات كانت عبارة عن كدمات ورضوض وجروح قطعية، ليس لدي علم بأي إصابة خطيرة تهدد الحياة في الوقت الحالي".

ولفت كولمان إلى انه من بين الركاب العشرة الذين نقلوا إلى مستشفى محلي طفلا وشخصا يشتبه بأنه مصاب بكسر في الساق.

وأضاف كولمان أن الطائرة التي كانت تقل 326 راكبا وطاقما مؤلفا من 21 فردا واجهت "اضطرابات جوية شديدة" قبل نحو 45 دقيقة من هبوطها في الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي أي 10:35 بتوقيت غرينتش.

وأصدر مركز الأرصاد الجوية الخاصة بالطيران التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرا من مطبات هوائية شديدة فوق نيو إنغلاند مساء أمس السبت.

كان هذا ثاني حادث يقع في مطار كبير بمنطقة نيويورك يوم السبت، وكان مطار نيوآرك بولاية نيوجيرزي قد أغلق مدارجه في وقت سابق من يوم السبت بعد أن اضطرت طائرة شحن للهبوط خلال رحلة من كندا إلى فلوريدا.

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