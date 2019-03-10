شاهد: الزعيم كيم ينتخب مجلس الشعب الأعلى

إلى جانب ملايين الناخبين، أدلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأحد 10 آذار/مارس بصوته من أجل اختيار حوالي 700 عضو بمجلس الشعب الأعلى في انتخابات تتم كل 5 سنوات.

واحتشد الملايين من المحبين والمناصرين للزعيم الكووري في بيونغيانغ بينما كان في طريقه للإدلاء بصوته.

ووفقا للنموذج الكوري الشمالي، يعتبر تصويت اليوم بمثابة إبداء التأييد أكثر من كونه سباقا تنافسيا، حيث يختار الناخبون مرشحا واحد لكل مقاطعة.

ويعد مجلس الشعب الكوري أو البرلمان الكوري أعلى هيئة للسلطة في كوريا الشمالية ويأتي نوابه من جميع أنحاء البلاد.

هذا ويختار حزب العمال الحاكم وحزبان آخران متحالفان معه المرشحين، لكن سلطتهم تكون محدودة.

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