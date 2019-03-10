مصدر: الرئيس الجزائري يعود إلى الجزائر اليوم الأحد

قال مصدر مسؤول لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد.

وذكر تلفزيون النهار الجزائري إنه من المتوقع أن تهبط طائرة بوتفليقة في الجزائر ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ونقل التلفزيون عن الحزب الحاكم في الجزائر دعوته كل الأطراف للعمل معا لإنهاء الأزمة السياسية

وهبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين في جنيف صباح اليوم.

ورأى شاهد من رويترز أن الطائرة (جلف ستريم) التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 فبراير شباط هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة. ولم تظهر بعد أي سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما.

وأظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات في وقت سابق أن الطائرة غادرت المجال الجوي الجزائري واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاما عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاما.

ولم يتم رصد الطائرة (جلف ستريم 4إس.بي) وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير شباط أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها.

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