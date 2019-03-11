انتشال مسجل أصوات قمرة القيادة ومسجل بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال التلفزيون الإثيوبي اليوم الاثنين إن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد في موقع الحادث.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان انتشال مسجل أصوات قمرة القيادة ومسجل البيانات الرقمية للرحلة الجوية للطائرة.

وتحطمت طائرة الركاب الإثيوبية بعد دقائق من إقلاع رحلتها إلى نيروبي في حادث أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

الأمم المتحدة

قال مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن المنظمة الدولية شهدت أكبر خسارة في صفوف موظفيها منذ سنوات في تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى نيروبي.

ولم يذكر مولر تحديثا لعدد قتلى المنظمة بين ضحايا الحادث.

وقال مولر بعد دقيقة حداد أمام نحو 150 من موظفي الأمم المتحدة "إنها واحدة من أكبر الكوارث التي لحقت بنا منذ سنوات".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان مساء أمس الأحد إن العدد المبدئي للقتلى من الأمم المتحدة هو 19 شخصا من خمس وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة على الأقل بما فيها منظمة الهجرة.

للمزيد على يورونيوز: