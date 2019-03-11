شاهد: اختتام مهرجان ريو ديجانيرو بتتويج مدرسة مانغيرا

توجت مدرسة مانغيرا إحدى أقدم مدارس السامبا في البرازيل بطلة لمهرجان ريو دي جانيرو. وقد حضر الجمهور بالآلاف على المدارج لمشاهدة عروض أفضل ستة مدارس برازيلية للسامبا. وكان موضوع عرض مدرسة مانغيرا هو: "تاريخ البرازيل الذي لم يقل"، بما فيه شخصية المستشارة البلدية ماريال فرانكو، التي اغتيلت السنة الماضية، وقد أثار مقتلها احتجاجات واسعة، ولكن الشرطة مازالت لم تحدد مشتبهين بهم بعد.

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