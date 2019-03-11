فرنسا تعلّق على إعلان الرئاسة الجزائرية عدم ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، اليوم، الإثنين، إنه يرحب بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، وذلك بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه.

وقال لو دريان في بيان إنه يرحب أيضا بقرار بوتفليقة "اتخاذ إجراءات لتجديد النظام السياسي الجزائري".

وكان عشرات آلاف الجزائريين قد تظاهروا يومياً، بشكل سلمي، تنديداً بقرار بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، ومطالبين أيضاً بتغيير النظام الذي يسيطر عليه عناصر "النخبة القديمة" التي شاركت في حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، وهي الحرب التي انتهت في العام 1962.

وأضاف لو دريان "تعبر فرنسا عن أملها في أن يتم وضع ديناميكية جديدة، سريعاً، قد تردّ على تطلعات الشعب الجزائري".

ويأتي كلام لو دريان بعد أن وجّه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة إلى شعبه في وقت سابق من النهار، تحدث فيها عن تراجعه عن الترشح لولاية خامسة، وإلغاء الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى "تعديلات جمّة" بحسب وصف الرسالة.