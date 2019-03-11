ماليزيا تسقط تهمة القتل ضد السيدة الإندونيسية المتهمة بقتل كيم جونغ نام

أخلت محكمة ماليزية الاثنين سبيل امرأة اندونيسية متهمة بقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العام 2017 بعد أن أمرت ذات المحكمة بإسقاط تهمة القتل الموجهة لها. وبعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلها عانقت ستي عائشة البالغة من العمر 26 عاما شريكتها في الاتهام الفيتنامية دوان ثي هونج البالغة من العمر 30 عاما واجهشت بالبكاء.

وقال المدعي العام الماليزي في خطاب بتاريخ الثامن من مارس آذار إن ماليزيا وافقت على طلب إندونيسيا بإسقاط التهم عن السيدة الإندونيسية وتم الإفراج عن ستي عائشة اليوم الاثنين بعد أن أسقطت محكمة ماليزية اتهامها بالقتل.

وأبلغ المدعي العام الماليزي تومي توماس وزير العدل الإندونيسي في الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز إنه سيكون بوسع عائشة العودة إلى بلادها.

ووجهت للمرأتين تهمة قتل كيم جونغ نام بمادة في.إكس السائلة، وهي سلاح كيماوي محظور، في مطار كوالالمبور في فبراير/ شباط 2017.

وكانت هناك شكوك منذ بداية هذه القضية بأن كيم جونغ نام كان ضحية مؤامرة رتبها عملاء كوريون شماليون غادروا ماليزيا خلال ساعات من الجريمة وأن المرأتين لم تكونا سوى بيادق في عملية اغتيال سياسي. وكانت ستي عائشة تعمل مدلكة في كوالالمبور في حين وصفت دوان نفسها بأنها تعمل في مجال الترفيه.

وقال جوي سون سينج "ما زلنا نعتقد أنها لم تكن سوى كبش فداء وما زلت أعتقد أن كوريا الشمالية لها علاقة ما بهذا الأمر".

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وكانت محاكمة ستي عائشة قد علقت في ديسمبر كانون الأول بعد خلاف بين محاميها وممثلي الادعاء بشأن إمكانية الاطلاع على أقوال سبعة شهود.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن تعليمات صدرت لهم بسحب الاتهام الموجه لستي عائشة. ولم يعط سبب الطلب الذي تقدم به الادعاء.

وبمجرد أن أخلت المحكمة سبيلها توجهت ستي عائشة إلى مصعد وشوهدت وهي يتم اصطحابها إلى سيارة تابعة للسفارة الإندونيسية كانت في انتظارها خارج المحكمة.

وسبق وأن علقت محاكمة الإندونيسية ستي عائشة في ديسمبر/ كانون الأول بعد خلاف بين محاميها وممثلي الادعاء بشأن إمكانية الاطلاع على أقوال سبعة شهود.