بومبيو يجتمع بالعاهل الأردني في واشنطن ويتناقشان في "سلام الشرق الأوسط"

قال مصدر أمريكي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات بحثا فرص السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن يوم الاثنين.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.

وعاد كوشنر وجرينبلات مؤخرا من جولة في دول الخليج العربية سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة سلام بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهور المقبلة.

لكن تلك الجولة لم تشمل الأردن.

ومن المقرر أن يجتمع العاهل الأردني مع أعضاء في الكونجرس يوم الثلاثاء ومنهم أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

والتقى الملك عبد الله يوم الاثنين أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيان أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأمريكي في هذا الصدد.