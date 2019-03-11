روحاني يتطلع لمشروع سكك حديد يربط إيران بالعراق قريباً

قال التلفزيون الرسمي العراقي نقلاً عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الاثنين إنه يتطلع لإقامة مشروع سكك حديدية مع العراق في المستقبل القريب.

ولم يكشف التلفزيون عن أي تفاصيل. وذكر روحاني، الذي يقوم بأولى زياراته الرسمية للعراق، في مؤتمر صحفي إنه يتطلع أيضا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

جاءت تصريحات روحاني خلال زيارته الرسمية الأولى للعراق والتي تهدف إلى ترسيخ النفوذ الإيراني وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة على تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قوله قبل مغادرته لبلاده يوم الاثنين إن إيران مصممة على تعزيز علاقتها مع العراق.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله قبل المغادرة إن تلك العلاقات "لا يمكن مقارنتها بعلاقات العراق مع دولة محتلة مثل أمريكا المكروهة في المنطقة".

وأضاف "لا يمكن نسيان القنابل التي أسقطها الأمريكيون على العراق وسوريا ودول أخرى في المنطقة".

إقرأ ايضاً:

روحاني يحث باكستان على التحرك ضد جماعة متشددة نفذت هجوما على الحدود

روحاني يتهم أمريكا بالسعي لتغيير النظام الإيراني ويستبعد إمكانية التفاوض معها