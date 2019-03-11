قلة النوم تتسبب في ربع حوادث السير

تشير التقديرات إلى أن قلة النوم تتسبب بربع الحوادث المرورية، والتي تحصل عندما ينام السائق لبضع ثوان فقط، نتيجة الإرهاق.

في أحد المختبرات في بودابست، الذي يدرس حالات النوم، وفي محاولة لإيجاد تفسير لما يحصل حقيقة، خضع أحد المرضى للدراسة، لتقصي حالته ومعرفة مشكلته، حيث يعاني من التعب حتى لو حصل على ساعات طويلة من النوم، كما يشعر بأن جسده يفتقر للطاقة، وقال:"سجلت صديقتي أنفاسي على هاتفها، وتبين أنها غير منتظمة.

وقد تم وصل أجهزة استشعار بجسد المريض، وقضى الليلة في العيادة، لمراقبة نومه، الدكتور كاتالين فاردي، المتخصص بأمراض التنفس، أكد أن مراقبة المرضى أثناء النوم، يساعد على شفائهم.

ووفقا للإحصائيات، فإن مرضى انقطاع التنفس مسؤولون عن الحوادث المرورية أكثر بـ 2.5% من الأشخاص الأصحاء.

في يناير 2017، توفي 17 مجريا، عندما اصطدمت حافلتهم بجسر بالقرب من فيرونا بإيطاليا، وكان السائق بحسب التحقيقات، يخضع لعلاج بسبب معاناته من الأرق الشديد.

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