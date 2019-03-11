البرلمان السوداني يقلص حالة الطوارئ إلى 6 أشهر

صوّت البرلمان السوداني صوت اليوم، الإثنين، لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر.

وقد يجدد البرلمان حالة الطوارئ.

وأعلن البشر حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، الأولى منذ عام 1999، في 22 فبراير شباط في محاولة لإخماد الاحتجاجات المتواصلة والتي تمثل أخطر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر كانون الأول. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.

وكان البشير أمر يوم الجمعة الفائت وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالإفراج عن جميع النساء اللواتي تمّ اعتقالهن لصلتهن بالمظاهرات، في آخر المستجدات التي تشهدها الاحتجاجات.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان يوم الأحد.