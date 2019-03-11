مقررة الأمم المتحدة بشأن ميانمار قلقة من ترحيل بنغلادش للروهينغا

عبرت محققة في أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار تابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ يوم الاثنين من خطة بنغلادش لترحيل 23 ألفا من لاجئي الروهينغا إلى بهاشان تشار في أبريل قائلة إن الجزيرة قد لا تكون صالحة للسكنى مما قد يخلق "أزمة جديدة".

وقالت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار أمام مجلس حقوق الإنسان إن تقارير وردت عن فرار نحو عشرة آلاف مدني من ديارهم في ولاية راخين بميانمار منذ نوفمبر تشرين الثاني جراء العنف ونقص المساعدات الإنسانية.

ودعت لي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا وغيرهم من الجماعات العرقية في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن سفير ميانمار كياو مو تون رفض ذلك على الفور قائلا إن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا "ليس لها ولاية قضائية على ميانمار".

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