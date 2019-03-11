فنزويلا: يوم رابع بدون كهرباء ومخاوف ندرة الغذاء وارتفاع وتيرة نهب المحلات

قامت وحدات من الجيش الفنزويلي الأحد بتوقيف حوالي 40 شخصا يشتبه في شروعهم في نهب مراكز تجارية ومحلات جنوب شرق كاراكاس، حيث تعاني البلاد من موجة احتجاحات حادة وتعيش رابع يوم بدون التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضراب الشامل.

وقام مجهولون بنهب متجر مجاور لبيع السلع المنزلية وخربوا المحل

وقام الحرس الوطني باعتقال المتورطين بالقرب من المحلات المنهوبة وربطوا أيديهم قبل ان يمددواعلى أحد الطرق التي كانت السلطات تعترضها.

انقطاع الكهرباء في أنحاء فنزويلا حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثار هذا الانقطاع على منظومات الصحة والاتصالات والنقل في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه حكمه تهديدا من زعيم المعارضة خوان غوايدو، مسؤولية انقطاع الكهرباء على الولايات المتحدة، قائلا إنها نفذت واقعة "تخريب" في سد جوري الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية لكن الخبراء قالوا إن ما يحدث هو نتيجة لتراجع الاستثمار على مدى سنوات.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وزاد انقطاع الكهرباء، الذي بدأ بعد ظهر يوم الخميس، من الشعور بالإحباط بين مواطني فنزويلا الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء.

وعلقت الحكومة الأحد الأنشطة المدرسية والأعمال التجارية في اليوم التالي دون تقديم أي معلومات عن إطار زمني محتمل لحل الوضع ، تاركاً العديد من القلق من احتمال امتداده إلى أجل غير مسمى. وقال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة ستعلق عمل المدارس والشركات بداية من الاثنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.