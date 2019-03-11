شاهد.. فهد يهاجم سيدة حاولت التقاط سيلفي معه

تعرضت سيدة يوم السبت لهجوم من فهد في حديقة حيوان أريزونا، بالولايات المتحدة، بعد أن دخلت منطقة ممنوعة، بتجاوزها قضبان قفصه.

وبحسب أحد المنقذين، فالسيدة كانت تلتقط صورة "سيلفي"، أمام القفص، بعد أن اجتازت أحد الحواجز، لتتعرض لهجوم مفاجئ من الفهد، ما أستلزم نقلها إلى المستشفى بسبب تمزقات تعرضت لها على مستوى اليد.

شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا السيدة تصرخ وشاهدوا مخالب الفهد تُغرز بيدها، بدورهم أكد القائمون على الحديقة، بأنه لن يتم قتل الفهد، كون السيدة هي المخطئة في هذه الحالة.

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