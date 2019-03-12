شاهد.. الاعتداء بالضرب على شاب مثلي في تشيلي

تعرض شاب تشيلي في الرابعة والعشرين من عمره للاعتداء، ضمن ما يصنف بالاعتداءات على مثليي الجنس.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الاعتداء الذي حصل في حافلة بمدينة سانتياغو، صُور من قبل أحد الموجودين بالهاتف الجوال، وتناقلت مقاطع الفيديو، يظهر فيه شخصان يضربان لويس ليلو، مع سيل من الشتائم التي تمس ميوله الجنسية.

وبحسب أوسكار رينتيرا، مدير جمعية حقوق المثليين في تشيلي، فقد بدأ الموقف بالتندر عليه وإهانته، لإزعاجه، ثم أساءا معاملته، وحاولا سرقة حذاءه الرياضي، وأقراطه، ثم بادرا بضربه بعد أن بدل مقعده مبتعدا عنهما.

وقال لويس لمحطة تلفزيونية محلية بأنه ما زال يعاني من الألم، وأضاف:"جميعنا لدينا قلوب وعائلات، كان من الممكن أن أخسر حياتي في ثانية، وهذا سيضر بعائلتي".

ويعاني لويس من كسر بأنفه وكدمات في مناطق متفرقة من جسده.

وتم إيداع المعتديان السجن، بتهمة الاعتداء على شخص مثلي، والسرقة.

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