بي إن سبورتس: سنقاضي الاتحاد الآسيوي بعد إذاعته مباريات سعودية مجاناً

قالت مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية إنها ستقاضي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولياً بعد إعلانه إذاعة مباريات الفرق السعودية التي تقام في المملكة على الإنترنت بشكل مجاني.

وتملك المجموعة الحقوق الحصرية لبث جميع المباريات التي يشرف عليها الاتحاد القاري طبقاً لعقد مبرم بينهما.

ووصفت بي إن قرار الاتحاد بإذاعة المباريات المقامة داخل السعودية على منصاته الرقمية "بالأحادي والمفاجئ... والذي يمثل خرقاً صارخاً لأهم شروط تعاقده" مع المجموعة.

كذلك أضاف بيان بي إن أن الاتحاد الآسيوي يعبر عن "رضوخه للضغوط السعودية غير القانونية".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين تلقيه خطاباً من نظيره الآسيوي ينبئه بوضع حد لاحتكار قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بث المباريات القارية التي تقام في المملكة.

وطبقاً لبيان الاتحاد السعودي، اتخذ الاتحاد الآسيوي الخطوة بسبب "عدم قانونية بثها في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة" لنقل تلك المباريات، دون أن يوضح البيان المزيد.

وأضاف: "سيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري مساء الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين".

وعلق الاتحاد الآسيوي على البيان السعودي بنشر بيان اليوم الثلاثاء أكد فيه احترامه لحقوق شركائه المادية وحرصه على التصدي لأية محاولات غير قانونية لانتهاك حقوق البث.

صورة لبيان الاتحاد الآسيوي

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه سيقوم ببث مباريات الفرق السعودية التي تقام داخل المملكة عبر منصاته الرقمية على مواقع فيسبوك ويوتيوب بحيث تكون متاحة لمستخدمي الشبكة داخل المملكة فقط.

ويعني هذا أن القنوات السعودية لن تتمكن حتى الآن من بث تلك المباريات بصفة منفصلة، وهو ما ظهر بالفعل مع بداية مباراة الهلال والدحيل حيث اضطر المتابعون السعوديون لمتابعتها عبر الإنترنت ولكن بتعليق سعودي وليس تعليق بي إن سبورتس.

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وكان الاتحاد السعودي قد طالب الاتحادات الآسيوية الأخرى بالتحرك لإنهاء احتكار "بي إن سبورتس" بث المباريات المقامة على أرضها.

ويزداد التوتر بين السعودية وقطر بشكل عام في ظل القطيعة السياسية بين البلدين منذ عام 2016 وهو ما أجج المعارك الإعلامية بين "بي إن سبورتس" من جهة والمسؤولين السعوديين من جهة أخرى وخاصة في ظل الاحتكار القطري للمباريات القارية.

وتحظى بي إن سبورتس بعقد لبث المباريات القارية الإفريقية لكنه لا يمتد ليشمل منع الجماهير المحلية من مشاهدة المباريات القارية المقامة على أراضيها.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن عقود البث التلفزيوني لا يمكنها أن تتضمن احتكار المباريات التي تقام على أرض الأندية والمنتخبات المشاركة في أي بطولة تابعة لفيفا.