شاهد: شركة إيرباص تكشف عن أول نموذج "تاكسي طائر" في ألمانيا

كشفت شركة صناعة الطائرات إيرباص عن نموذج طائرة مروحية (هليكوبتر) كهربائية في حفل خاص أمام مبنى البلدية في مدينة إنغولشتات الألمانية.

الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم سيتي إيرباص (إيرباص المدينة) سوف يتم وضعها قريبا في خدمة من نوع "التاكسي الطائر"، من أجل توفير رحلات قصيرة المدى للزبائن الراغبين بالهروب من الشوارع المزدحمة بالسيارات.

يقول ماريوس بابيزل مدير مشروع سيتي إيرباص "نريد تقديم أسعار من خلال عربة النقل، بحيث يكون بإمكان الجميع التنقل فيها من المطار إلى وسط المدينة، بحيث تكون أرخص من استئجار مروحية تقليدية".

ومدينة إنغولشتات تعتبر هي من إحدى مناطق مبادرة الاتحاد الأوروبي "النقل الجوي المدني"، يقول وزير المواصلات الألماني أندرياس شيوير الذي أظهر بدوره حماسا شديدا للمشروع "عندما أقرأ أن الازدحام المروري سوف يصل للسماء، نحن سعداء لأن مهندسين ألمانيين يقومون بتطوير منتجات المستقبل، علينا أن نكون متحمسين وفضوليين بما يتعلق بالمستقبل".

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