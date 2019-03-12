شاهد: مقتل 12 شخصا في فيضانات البرازيل وفرق الانقاذ تستخدم الطوافات لانقاذ العالقين

قتل حوالي 12 شخصا في ساو باولو بالبرازيل، وأصيب ستة آخرين يوم الإثنين، نتيجة الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي حصلت نتيجة الأمطار الغزيرة.

وقد أدى تساقط الأمطار منذ يوم الأحد، إلى تحول الشوارع إلى مجاري أنهار، ما تسبب بانقطاع الطرقات، وتوقف الحافلات وغرق السيارات، وسقوط عشرات الأشجار، ما استدعى تدخل رجال الإنقاذ، ما دفع السلطات إلى اعلان حالة الطوارئ في المدينة.

واضطرت فرق الإنقاذ إلى استخدام المروحيات والقوارب المطاطية خاصة بعد أن فاضت مياه نهر تييت.

وتعمل السلطات في المدينة على إحصاء الأضرار البشرية والمادية، في الوقت الذي صرحت فيه هيئة التجارة بأن خسائر الخدمات والسياحة في المدينة تقدر بعشرة ملايين يورو حتى الآن.

وبحسب الأرصاد الجوية، فمن المتوقع استمرار تساقط الأمطار هذا الأسبوع، مع تراجع كمياتها تدريجيا.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: إنقاذ رجل حوصرت سيارته تحت سيول جارفة في القدس

شاهد: انحسار المياه تدريجيا بعد فيضانات كاليفورنيا

شاهد: فيضانات مفاجئة في الأردن تشل حركة السير في عمّان