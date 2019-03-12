شاهد: بعثة نكتون تقوم بمهمة سبر أغوار المحيط الهندي في أول صور مباشرة متلفزة

في تحد علمي جديد تحت أعماق المحيط الهندي، وثق فريق من العلماء البريطانيين التغييرات في صور متلفزة حية مباشرة مستعينين بشخصين غطسا الى أعماق المحيط بواسطة مركبة تحت-بحرية في وقت مبكر من الثلاثاء.

و أعربت لوسي وودال، إحدى علماء بعثة نيكتون الخاصة بسبر أغوار واستكشاف المحيط الهندي، داخل المركبة الموجودة تحت سطح البحر عن حماسها لما تشاهده.

وقالت "عند الغطس تحت سطح البحر ، تبدو الحيوانات والكائنات مختلفة تمامًا"... وتضيف دون الغوص إلى هنا ومشاهدة ما يحدث لن تستطيع تكوين أي فكرة عما يجري. وقد تم استقبال أول إشارة بث من عمق 60 مرتا أي 200 قدم تحت سطح مياه المحيط الهندي.