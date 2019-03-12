قوات الأمن الإسرائيلية تعتدي على المصلين بالمسجد الأقصى

أغلقت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء بوابات المسجد الأقصى، عقب مزاعم إسرائيلية أن فلسطينيا ألقى قنبلة حارقة على مركز للشرطة في باحات المسجد، وقامت الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة بضرب الفلسطينيين ضربا مبرحا وألقوا بسيدة على الأرض.

وأصيب أربعة فلسطينيين فيما اعتقلت الشرطة ثلاثة آخرين خلال اعتصام المئات قرب باب الأسباط وأقاموا الصلاة خارج المسجد بعد أن أغلقت الشرطة بوابات الحرم الشريف.

كما قيدت الشرطة الدخول إلى البلدة القديمة في القدس، ما سمح للسكان فقط بالمرور عبر مداخل معينة للأحياء الإسلامية والمسيحية وبقيت المداخل الأخرى إلى البلدة العتيقة مفتوحة.

وتصاعد التوتر في المسجد الأقصى، الواقع في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في حرب عام 1967، في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فتحت دائرة الاوقاف الإسلامية مصلى باب الرحمة كانت إسرائيل قد أغلقته في العام 2003.