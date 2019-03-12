نائب رئيس وزراء إيطاليا يدعو أوبرا لا سكالا لرفض تمويل سعودي

حث ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا دار أوبرا لا سكالا في مدينة ميلانو يوم الاثنين على رفض عرض من السعودية بضخ أموال في الدار.

وعرضت وزارة الثقافة السعودية اتفاق شراكة لمدة خمس سنوات مع لا سكالا بقيمة 15 مليون يورو.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن ألكساندر بيريرا الرئيس التنفيذي لدار لا سكالا أنه قال إن الأوبرا الإيطالية ستحسّن "القيم الأخلاقية" للمملكة العربية السعودية، في معرض دفاعه عن خطة لبناء مدرسة فنون أداء في المملكة من أجل تعليم رقص الباليه والموسيقى وغناء الأوبرا.

وأثار العرض جدلا حادا، حيث قالت جماعات حقوقية وسياسيون إن لا سكالا، إحدى أعرق المؤسسات الثقافية الإيطالية، ينبغي أن ترفض الأموال السعودية، التي تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر.

سالفيني أشار للصحفيين إنه لا يريد للشراكة أن تتم وقال "أفضل ألا يذهب بعض الناس إلى هناك، وأن تكون لا سكالا حرة ومستقلة"، وأضاف أيضا "إذا أراد السويسريون الاستثمار في لا سكالا، فلن تكون لدينا مشكلة".

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينتقد فيها سالفيني السعودية.

كان سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، قد ندد في يناير- كانون الثاني بالقيود "الشائنة" المفروضة على النساء اللائي كن يرغبن في مشاهدة كأس السوبر الإيطالي التي استضافتها السعودية في بداية العام.

ومن المقرر أن تبحث لا سكالا العرض السعودي في اجتماع في 18 من مارس- آذار.

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