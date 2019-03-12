الكويت والإمارات تحظران جميع عمليات الطائرات المدنية من طراز بوينغ 737 ماكس

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية "أصدرت قرارا بمنع عمليات جميع طائرات بوينغ 737 ماكس في أجواء الدولة". ‭‭

‬‬وقالت الهيئة في بيان إن الحظر إجراء احترازي يأتي في أعقاب سقوط الطائرة الإثيوبية.

وأضافت في البيان أنها "ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الثلاثاء أن الإدارة العامة للطيران المدني علقت تشغيل وعبور طائرات بوينغ 737 ماكس -8 بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز.

وأعلنت الإدارة في بيان صحفي "تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز بوينغ 737-8 حتى ِإشعار آخر".

ولم تأت الوكالة على نماذج أخرى من الطراز نفسه.