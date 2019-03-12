الإبراهيمي يرأس مؤتمرا انتقاليا حول الجزائر وماكرون يدعو لمرحلة انتقالية "معقولة"

افاد مصدر حكومي لرويترز الثلاثاء بأن الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمرا عن المستقبل السياسي للجزائر كان قد اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ذات المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.

من جانبه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ البلاد ودعا إلى فترة انتقالية لمدة معقولة دون أن يقدم تفاصيل عن أمد هذه الفترة.

وامتثل بوتفليقة مساء امس الاثنين إلى مطالب احتجاجات الشارع الحاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نيسان/إبريل ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

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