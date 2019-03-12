شاهد: بث مباشر من أعماق المحيط الهندي للمرة الأولى

قدم فريق الخبراء في بعثة "نكتون" الاستكشافية لدراسة أعماق المحيطات تقديم أول بث حي من أعماق المحيط.

الفريق التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية توجه إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي مزودا بغواصتين للغوص حتى 300 متر تحت سطح البحر، في محاولة لتوثيق التغييرات التي تحدث في المحيط بشكل مستمر.

الغواصتان سوف تواجهان تيارات مائية عنيفة تحت سطح المياه أثناء محاولة تصوير التضاريس الجبلية في قعر المحيط، وستكون سابقة من نوعها فكل من الغواصتين مجهزة بعدد من الكاميرات وأجهزة قادرة على بث الفيديو خلال مئات الأمتار من مياه البحر باستخدام القسم الأزرق من الأمواج المرئية.

تقول الدكتورة لوسي ودوول رئيسة الباحثين في مشروع نكتون "إنها المرة الأولى التي يقوم فيها أي شخص بذلك، 500 متر تحت السطح في قلب المحيط الهندي وهي مهمة لثلاثة أسباب، فنحن نريد جمع بيانات أساسية من أجل فهم التغييرات التي تطرأ على مجتمعاتنا والبيئة والكائنات بمرور الزمن، وسوف تستعمل بشكل مباشر في سيشل من أجل التخطيط العمراني، وثالثا سوف تكون متاحة للعلماء حول العالم لاستخدامها في قواعد بيانات مفتوحة للجميع مثل الأنظمة الحيوية للمحيطات OBIS".

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