شاهد: بلدة يونانية تغرق في بحر من الألوان بكرنفال "حرب الدقيق"

غطت سحب من الدقيق المطحون الملون شوارع بلدة غالاكسيدي اليونانية اليوم الاثنين أثناء احتفال السكان والزوار بمهرجان "حرب الدقيق" حيث يتبادل المشاركون إلقاء أكياس الدقيق المطحون على بعضهم البعض. وارتدى المئات نظارات وسترات واقية بالمهرجان الذي شهد استخدام أكثر من طنين ونصف الطن من الدقيق وزعتهم بلدية البلدة على المشاركين. ويعود تقليد الاحتفال إلى عهود الحكم العثماني لليونان حين تحدى السكان منع السلطات للكرنفالات بطلاء وجوههم بالرماد والرقص عبر شوارع البلدة حتى تطورت فكرة الكرنفال وحل الدقيق محل الرماد.