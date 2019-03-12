مستشارة بلدية باريس تساند المتظاهرين الجزائريين في العاصمة الفرنسية

وجوه جزائرية قررت الانضمام إلى الحراك الشعبي والاصطفاف إلى جانب الشعب ورفض ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وجوه تحلم بغد أفضل في كنف الجمهورية الثانية من أجل محاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. قررت مستشارة بلدية باريس، فضيلة محال، النزول إلى ساحة الجمهورية للتظاهر والتنديد بـ"العهدة الخامسة".

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ولم تمنع التزامات المسؤولة في الإدارة الفرنسية من الوقوف والتظاهر لمساندة أبناء بلدها الأصلي وهي ترى في ذلك ثراء من خلال الإلمام بثقافتين متكاملتين قادرتين على تقديم الدعم والمساندة للشعب الجزائري في معركته من أجل الديمقراطية.

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