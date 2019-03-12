شاهد.. احتفالات قرية يونانية ببداية أربعينية الصوم

يحتفل سكان قرية سوش اليونانية، الواقعة شمال مدينة ثيسالونيكي ببداية فترة الصوم، بكرنفال يمارسون فيه طقوس أجدادهم.

الكرنفال الذي بدأ أمس، والذي يعرف بـ "الإثنين النظيف"، يحتفلون فيه بنهاية موسم الاحتفالات، وبداية أيام الصوم الأربعين.

ويرتدي الرجال أقنعة طويلة مغطاة بشرائط ملونة، وتعلوها ذيل ثعلب، كما يرتدون ملابس ملونة، مصنوعة من جلود الحيوانات، ويضعون أجراسا حول خصورهم، ويلتقون في ساحة البلدة للرقص.

ويعود هذا التقليد للقرن الرابع الميلادي البيزنطي، بدأه القديس ثيودو، أثناء حصاره من قبل الجرمانيين، فعمد إلى ذبح قطيع من الماعز، وارتدى جنوده جلودهم، ووضعوا أجراسهم، وهاجموا أعداءهم هزموهم.