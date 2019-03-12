قوات سوريا الديمقراطية: عملية الباغوز منتهية أو شبه منتهية

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لقناة الحدث إن حملة قواته المدعومة من الولايات المتحدة على آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا "منتهية أو بحكم منتهية".

وقال كينو جابرييل في مقابلة يوم الثلاثاء "عملية الباغوز منتهية أو بحكم منتهية ولكن تحتاج إلى قليل من الوقت من أجل إنهائها عمليا على الأرض".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت يوم 7 مارس إن آلاف الأشخاص ربما ما زالوا داخل آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، في حين استمرت عمليات الإجلاء من الجيب الصغير يوم الخميس.

وسعت القوات للتأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي عليه.

والباغوز هو آخر منطقة مأهولة تسيطر عليها الدولة الإسلامية التي كانت في وقت ما تحتل مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

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