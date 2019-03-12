شاهد: أبل تخطط لطرح خدمات فيديو لتنافس نيتفليكس وأمازون

دعت شركة أبل، مؤسسات إعلامية للحضور إلى مسرح "ستيف جوبس"، في مقر الشركة بكوبيرتينو بكاليفورنيا، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق خدمات فيديو بث تلفزيوني.

وقال مصدر إن الشركة تنوي إطلاق خدمة بث تلفزيوني، بنظام الاشتراك، حيث جرت العادة عن أبل أن تطلق خدماتها بعد أسبوع من الإعلان عنها في مؤتمر صحفي.

وفي الوقت الذي بقيت فيه أسباب الدعوة مبهمة، إلا أن عبارة "حان وقت العرض"، قد يدل على نيتها إطلاق الخدمة الجديدة.

ولطالما لمّحت الشركة عن خطتها البدء بخدمة فيديو، أنفقت عليها حوالي ملياري دولار، في هوليوود، لإنتاج محتواها الخاص، بتوقيع عقود مع أوبرا وينفري، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، وشركات مثل سي بي اس وفيواكوم.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة على مستوى العالم، ما يعني أنها ستكون منافسا قويا لكل من نيتفليكس وأمازون.

وصبت أبل اهتمامها على خدمة التلفزيون منذ شهر يناير، حيث طرحت هواتف جديدة، لم تحقق من خلالها أرباحا كسابقتها، لذا فتطمح حاليا لأن تضع كل منتجاتها في مكان واحد، مع محتوى مرئي من شركات إعلامية أخرى، لتحمي بهذا أيفون وأجهزة أيفون، كما سيحد هذا من تحميل المستخدمين لتطبيقات أخرى غير تطبيقات أبل، حيث سيجدون كل ما يرغبون بمتابعته من خلال تطبيقها فقط.

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