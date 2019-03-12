شاهد..سروال جينز ينقذ سائحا ألمانيا من الغرق في نيوزيلندا

تمكن رجل من النجاة بنفسه في بحر نيوزيلندا، بعد أن سقط عن ظهر سفينة، مستخدما سرواله الجينز للطفو على سطح الماء.

آرن مارك، وهو ألماني، قال في تصريح لوسائل الإعلام، إنه محظوظ كونه يعرف هذه الخدعة، وإلا لما كان بإمكانه النجاة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل البالغ من العمر 30 عاما، سقط عن يخت، على مسافة 28 كيلومترا من شاطئ تولاغا باي، يوم الأربعاء 6 مارس.

مارك بادر إلى عقد ساقي سرواله، ونفخهما، و دفعهما تحت سطح الماء لمنع الهواء من الخروج، ليتحول سرواله إلى سترة نجاة.

وقد وصلت حوامة انقاذ، لانتشال الرجل حيث وجدته بعد حوالي 3 ساعات ونصف، بعد أن أبلغ شقيقه عن فقدانه.

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