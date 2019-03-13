كاليفورنيا تعلّق تنفيذ أحكام الإعدام

ينتظر المحكوم عليهم بالإعدام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء إعلان الحاكم غافن نيوزوم قراره تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في ولايته، ما يزيح عن 737 سجيناً محكوماً بالإعدام الشعور بالرعب الذي صاحب كل واحدٍ فيهم منذ أن صدر بحقه الحكم بالإعدام.

الحاكم نيوزوم، في خطاب نُشر منه مقتطفات للصحافة: يقول: "تتنافى مع القيم الأساسية وتستهدف جوهر ما يعنيه أن يكون المرء كاليفورنياً"، ويضيف: إنّ "القتل المتعمد لشخص آخر أمر خطأ. وأنا كحاكم (للولاية) لن أشرف على إعدام أي أحد".

وكان نيوزوم المنتمي للحزب الديموقراطي تقّلد منصبه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ويعد من أشد المعارضين لعقوبة الإعدام التي نفذت للمرة الأخيرة في ولايته عام 2006.

وقال مكتب حاكم كاليفورنيا: إنّ نيوزوم يعتزم توقيع أمر تنفيذي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ما يعني إلغاء بروتوكول الحقن المميتة في كاليفورنيا، وكذلك إغلاق غرفة الإعدام في سجن سان كوينتين.

والجدير بالذكر أن السجون كاليفورنيا تضمّ ما نسبته 25 بالمائة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.

للمزيد في "يورونيوز":