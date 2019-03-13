وكالة: وزير الدفاع الإيراني يقول إن طهران سترد إذا تحركت البحرية الإسرائيلية ضد مبيعات إيران النفطية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اليوم الأربعاء إن بلاده سترد بحزم إذا تحركت البحرية الإسرائيلية ضد مبيعاتها من النفط، بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن البحرية قد تتحرك ضد "تهريب" النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن حاتمي قوله إن مثل هذا التحرك سيعتبر ضربا من "القرصنة" وحذر من أنه "إذا حدث فسنرد بحزم".

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