نتنياهو يعلق على كشف خلية حزب الله في الجولان ومسؤولون إسرائيليون يشككون

قال الجيش الإسرائيلي إنه كشف النقاب عن خلية تابعة لحزب الله اللبناني، أنشأت حديثا في مرتفعات الجولان السوري المحتل خلال الأشهر الأخيرة، متعهدا بالعمل على منع الحزب من العمل ضد الدولة العبرية انطلاقا من الأراضي السورية، حتى وإن كان ذلك على حساب اندلاع نزاع على مستوى محدود، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف المصدر أن الحزب اللبناني المدعوم من إيران حاول خلق جبهة في الجولان السوري منذ سنوات، ولكنه لم ينجح في أن يكون له موطئ قدم في المنطقة إلى حد الآن.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن إستعادة سيطرة النظام السوري على المنطقة الحدودية الصيف الماضي أعطت الحزب فرصة لمحاولة إرساء البنية التحتية الضرورية التي يستطيع ان يهدد بها إسرائيل قرب الحدود ويهاجم الدولة العبرية، وإن معظم البنية التحتية أقيمة حول قرية الحضر الدرزية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه هناك محاولة للحفاظ على السرية التامة بين المستوى القيادي المكون من عناصر حزب الله والمستوى الميداني من النشطاء السوريين المحليين، وأن الوحدة تعتمد على قدرات حزب الله في سوريا وقدرات الجيش السوري في المنطقة، متحدثا عن المشرف عن الوحدة علي دقدوق وأنشطته السابقة ضد القوات الأمريكية في العراق

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نتنياهو والانتخابات

وفي تعقيب على كشف النقاب عن "البنية التحتية لحزب الله"، وصف رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحرك الحزب بأنه جزء من أنشطة إيران ضد إسرائيل.

وياتي الإعلان عن تحرك حزب الله والاتهام الموجه لإيران، في وقت يستعد نتنياهو لخوض انتخابات في 9 نيسان/إبريل المقبل، كما يأتي بعد يومين من تصريح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام خلال جولته مع نتنياهو في الجولان السوري المحتل، بأنه سيضغط على الإدراة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، للاعتراف بضم تل أبيب للجولان.

ضجيج لأجل ماذا؟

لكن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي ساريت زهافي إن ما يخطط له حزب الله ليس جديدا، بقطع النظر عن درجة خطورة التهديد الموجه لإسرائيل، وإنما هي أحدث مرة يقرر فيها الجيش الكشف عن محاولة حزب الله.

في السياق ذاته نقلت "تايمز أوف إسرائيل"، عن قائد القوات الشمالية الإسرائيلية اميرام ليفين خلال مقابلة مع راديو إسرائيل، اتهامه لوجوه لم يحددها باستعمال الجيش الإسرائيلي لأغراض سياسية، بإعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ما اعتبره ليفين معلومات معروفة منذ وقت طويل. وقال ليفينليس: "صخب وضجيج لأجل لا شيء...ليس هناك جديد يذكر كما لا يوجد تهديد وشيك".

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